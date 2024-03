M.O., Tajani: "Temo un allargamento del conflitto" | Onu: affamare Gaza è un crimine di guerra

Macerie ad Habariyeh in Libano, vicino al confine con Israele

Un'ambulanza danneggiata ad Habariyeh, in Libano, vicino al confine con Israele

Le forze israeliane mettono in sicurezza l'edificio di una fabbrica colpita da Hezbollah a Kirya Shmona, nel nord di Israele

Macerie dopo un attacco aereo a Habariyeh, in Libano

Forze israeliane in una località vicina al confine con il Libano colpita da Hezbollah

Vigili del fuoco israeliani vicino al confine con il Libano, in una zona colpita dai razzi di Hezbollah

Palestinesi in un edificio danneggiato dalle bombe israeliane a Rafah

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 175.

L'alto commissario dell'Onu per i diritti umani Volker Türk ha affermato che Israele ha una responsabilità significativa sulla catastrofe umanitaria a Gaza. L'ufficio del premier Netanyahu ha concordato di riprogrammare l'incontro della sua delegazione con gli Usa su Rafah. Hamas ha chiesto ai Paesi donatori di interrompere i lanci aerei dopo che 12 persone sono annegate nel tentativo di recuperare gli aiuti alimentari paracadutati dal mare al largo della costa mediterranea di Gaza. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Temo che il conflitto in Medioriente possa allargarsi ma noi dobbiamo fare tutto il possibile perché non accada".