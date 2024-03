Israele, nuovi raid nel Libano: vittime | Netanyahu: "Lo Stato palestinese va contro la volontà degli israeliani, invaderemo Rafah"

Discorso Stato dell'Unione, Biden: Trump minaccia per democrazia

Fotogallery - Alluvioni in Francia, ci sono vittime

Fotogallery - Arrivato in Italia il terzo volo con civili provenienti da Gaza

Fotogallery - Gaza, palestinesi in fuga dopo i bombardamenti e carri armati israeliani al confine

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 158.

L'esercito israeliano attacca il sud del Libano, provocando almeno un morto e diversi feriti. Secondo Netanyahu, i tentativi di imporre uno Stato palestinese "vanno contro la volontà" della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica israeliana. "Non avrete problemi con me ma con l'intero popolo di Israele". Il premier israeliano annuncia di voler procedere all'invasione di Rafah, la città meridionale della Striscia al confine con l'Egitto, nonostante il presidente americano Joe Biden abbia avvertito che farlo sarebbe come superare una "linea rossa". Intanto è arrivato un nuovo appello del re di Giordania Abdullah II, che chiede di "porre fine alle sofferenze degli abitanti di Gaza e all'ingiustizia di cui sono vittime".