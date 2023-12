Israele, il Qatar: "Hamas è pronto a riprendere i colloqui per il rilascio di ostaggi" | I fondamentalisti: "Non finché si combatterà"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 85.

I mediatori del Qatar hanno riferito a Israele che Hamas ha "accettato in linea di principio" di riprendere i colloqui sul rilascio di circa 40 ostaggi detenuti a Gaza in cambio di una settimana, o due, di pausa nei combattimenti". I fondamentalisti della Striscia, dal canto loro, hanno precisato che "non si parlerà di rilascio di ostaggi israeliani prima che i combattimenti a Gaza finiscano". Intanto l'amministrazione Biden, per la seconda volta a dicembre, ha aggirato il Congresso e approvato la vendita di emergenza di armi a Israele per un valore di 147,5 milioni di dollari. Almeno 30 persone sono state uccise in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia.