Israele: "Nuova fase della guerra, anche in nuove aree" | Hamas rifiuta la nuova tregua in cambio di 40 ostaggi

La guerra in Medioriente giunge al giorno 76.

Il capo del comando meridionale delle forze israeliane, il maggiore generale Yaron Finkelman, afferma che l'esercito si trova in "un'altra fase significativa dell'offensiva, in nuove aree". Hamas rifiuta la proposta dello Stato ebraico per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi. Il presidente francese Emmanuel Macron sostiene che combattere il terrorismo non significa "spianare Gaza". Un 16enne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano durante scontri a Betlemme, in Cisgiordania. Nella risoluzione votata giovedì, il Consiglio di sicurezza dell'Onu chiede "pause e corridoi umanitari urgenti ed estesi" nella Striscia. Il Consiglio chiede inoltre "alle parti in conflitto di rispettare i loro obblighi verso il diritto internazionale, in materia di protezione dei civili". Il leader di Hamas Ismail Haniyeh va al Cairo per i negoziati. Benjamin Netanyahu invece promette: "La guerra continuerà fino a che Hamas non verrà eliminato, fino alla vittoria".