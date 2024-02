Ilaria Salis, l'Ungheria insiste: gente quasi uccisa da gruppi di sinistra

"Sono scioccato dalle reazioni italiane.

Questa signora (Ilaria Salis) è stata presentata in Italia come una specie di vittima, una martire. In Ungheria le persone sono state quasi uccise". Lo ha affermato, in un video su Facebook, il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjartó. Parlando del caso Salis, ha quindi aggiunto: "La gente è stata quasi picchiata a morte nelle strade, e poi questa signora viene dipinta come una martire o la vittima di un processo ingiusto. Nessun gruppo di estrema sinistra dovrebbe vedere l'Ungheria come una sorta di ring di boxe dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte".