Israele, Netanyahu: "La guerra a Gaza sarà dura e lunga" | Onu, Guterres: "Sorpreso dall'escalation senza precedenti nella Striscia"

Prosegue la guerra in Medio Oriente.

Netanyahu incontro le famiglie degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, affermando che la chiave per riportarli a casa è "mantenere la pressione sui terroristi". Le famiglie, da parte loro, chiedono al premier un accordo "tutti in cambio di tutti": tutti i

detenuti palestinesi in cambio di tutti gli ostaggi israeliani. Poi in discorso alla nazione Netanyahu dice: "Siamo dentro Gaza, sarà una guerra dura e lunga ma sarà anche la vittoria del bene sul male". Israele ha lanciato un'incursione nella Striscia, prima con pesanti bombardamenti poi via terra con truppe e tank. Non si tratta però ancora della grande invasione di terra annunciata da giorni, ma di una "invasione limitata" finalizzata alla liberazione degli ostaggi (il cui numero è stato aggiornato a 230). Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si dice "sorpreso" dall'escalation senza precedenti del conflitto. Intanto l'Assemblea Generale approva la bozza della risoluzione presentata dalla Giordania, a nome dei Paesi arabi, per una tregua umanitaria. L'Italia si è astenuta perché mancava la condanna di Hamas. "Una giornata infame", l'ha definita Israele.