Gaza, Italia astenuta all'Onu perché manca la condanna di Hamas

"Manca la condanna inequivocabile degli attacchi di Hamas a Israele, manca il riconoscimento del diritto di difendersi di ogni Stato sotto attacco, in questo caso Israele, e non menziona la richiesta del rilascio immediato e incondizionato degli ostaggi del 7 ottobre". Lo ha detto l'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente italiano all'Onu.

"L'Italia si è astenuta" sulla risoluzione Onu per la tregua a Gaza "perché se da un lato riconosce gli sforzi delle parti arabe, questi non sono stati abbastanza per votare a favore.

La risoluzione, che non è vincolante perchè approvata dall'Assemblea e non dal Consiglio di Sicurezza, mira a garantire l'ingresso degli aiuti e a impedire lo sfollamento forzato. Il testo ha ottenuto 120 voti a favore, due dei quali sono arrivati da Francia e Spagna, e 14 contrari (tra cui gli Usa e Israele). Sono stati 45, invece, gli astenuti tra i quali figurano appunto anche Italia, Germania e Regno Unito. Per passare era richiesta la maggioranza dei due terzi di presenti e votanti dei 193 Paesi, gli astenuti non contano.

Tgcom24

"Oggi è un giorno che passerà alla storia nell'infamia, un giorno buio per l'Onu, che non ha più un briciolo di rilevanza o legittimità", ha tuonato l'ambasciatore israeliano Gilad Erdan. La risoluzione era stata ostacolata anche dagli Stati Uniti che avevano più volte segnalato che il testo della bozza non conteneva le parole "Hamas" e "ostaggi". Bocciato, invece, l'emendamento presentato dal Canada con il quale Ottawa voleva aggiungere al testo una condanna diretta dell'attacco dei miliziani, un passaggio difficilmente digeribili dal fronte arabo.

"Gli obiettivi di Hamas sono disgustosi. Non c'è giustificazione per il terrorismo, dobbiamo condannare gli atti terroristici di Hamas", è tornata a sottolineare l'ambasciatrice americana al Palazzo di Vetro Linda Thomas-Greenfield durante i lavori, ricordando che "Hamas non si è mai preoccupato della sicurezza o del benessere della gente che dice di rappresentare, per loro i civili palestinesi sono scudi umani".