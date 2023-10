Prosegue la guerra in Medio Oriente.

Israele ha accelerato l'operazione su Gaza e nella serata di venerdì ha lanciato un'incursione nella Striscia, prima con pesanti bombardamenti, poi con incursioni di terra. Non si tratta però ancora della grande invasione di terra annunciata da giorni, come precisato dal portavoce delle Forze di Difesa israeliane Peter Lerner. Il tutto dopo che Gaza era stata isolata con il blocco dei cellulari e di Internet, oltre che delle forniture elettriche. L'esercito israeliano, ha precisato il portavoce, sta facendo tutto il possibile per evitare perdite di civili, ma questa è "una guerra iniziata da Hamas". E proprio Hamas ha denunciato il "tentativo di Israele di penetrare coi carri armati nella Striscia". Poi in tarda notte il portavoce dell'organizzazione, Osama Hamdan, ha annunciato: "C'erano negoziati per arrivare a un'intesa" sul cessate il fuoco e lo scambio di prigionieri, ma "dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza non ci sono più colloqui". Intanto l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la bozza della risoluzione presentata dalla Giordania, a nome dei Paesi arabi, per una tregua umanitaria. L'Italia si è astenuta perché mancava la condanna di Hamas. Respinta invece la bozza del Canada che conteneva proprio la condanna degli attacchi. Il voto dell'Onu, non vincolante, ha scatenato l'immediata reazione di Israele: "Oggi è un giorno che passerà alla storia nell'infamia", ha detto l'ambasciatore di Tel Aviv all'Onu, Gilad Erdan, mentre il ministro degli Esteri Eli Cohen ha spiegato che "Israele intende agire per eliminare Hamas proprio come il mondo ha agito contro i nazisti e l'Isis".