Israele: "L'offensiva via terra distruggerà Hamas" | Biden: accordo con Netanyahu, flusso costante di aiuti a Gaza

Fotogallery - Egitto, i leader del mondo al Cairo partecipano al vertice internazionale per la pace

Fotogallery - Danimarca colpita dalla peggiore tempesta in 100 anni: gravi danni

Prosegue la guerra in Medio Oriente giunta al giorno 17.

Lunga telefonata tra il Pontefice e il presidente Joe Biden, in cui è stata condivisa la necessità di trovare percorsi di pace. Gli Usa: "Rischio escalation, non esiteremo ad agire". Giorgia Meloni sente Biden, Sunak, Trudeau, Macron e Scholz. Israele avverte Hezbollah: "Se aprite un altro fronte colpiremo Iran e Libano". Poi l'attacco ad Hamas: "L'offensiva via terra vi distruggerà". Secondo un portavoce dell'esercito israeliano, a Jenin è stata eliminata "una cellula terroristica di Hamas e della Jihad islamica". Entrati a Gaza da Rafah 17 camion di aiuti, annuncio di Biden: "Trovato l'accordo con Netanyahu, ci sarà un flusso continuo di aiuti a Gaza".