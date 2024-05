L'arrivo di Noha è la ciliegina sulla torta per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati, che a meno di un anno dalle nozze hanno già allargato la famiglia. I due sono diventati marito e moglie a giugno 2023 e a fare da testimone di nozze era stato proprio Mario Balotelli. La cerimonia aveva avuto luogo nel bresciano, a Castegnato, alla presenza di tanti ex gieffini come Natalia Paragoni, Andrea Zelletta, Francesco Oppini e Matilde Brandi.

L'annuncio della gravidanza in casa Balotelli

Lo scorso novembre Enock e Giorgia avevano annunciato la gravidanza, attraverso un post congiunto sui rispettivi profili Instagram. Uno scatto delle loro mani intrecciate, che stringono l'ecografia: "Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E' stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora". La coppia aveva condiviso poi l'attesa con i follower, aggiornandoli a ogni tappa della gravidanza, come il momento in cui hanno conosciuto il sesso del bebè in arrivo. "Non sappiamo ancora se è un maschio o una femmina. Ho registrato la reazione di Enock e quella dei nostri genitori. E' bello vedere che tutta la famiglia è felice per noi", aveva detto lei prima di sapere di essere in dolce attesa di un maschietto.