La coppia, che si è sposata a giugno, ha dato la notizia con un post Instagram in cui i due tengono insieme l'immagine dell'ecografia

Dopo essersi sposata a giugno , la coppia ha ora annunciato di essere in dolce attesa . Enock e Giorgia hanno dato la lieta novella con un post congiunto sui propri profili Instagram. La foto ritrae le loro mani intrecciate mentre tengono la stampa dell'ecografia. "Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… - scrivono -. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. E' stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora".

Per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati è il coronamento di un anno indimenticabile.

Facendo un rapido calcolo con i giorni in cui Giorgia ha scoperto di essere incinta la gravidanza dovrebbe essere attorno ai tre mesi, motivo per cui non ci sarebbe stato più motivo di tenere segreta la notizia.

Instagram

L'amore tra il fratello di Mario Balotelli e la Migliorati dura ormai da quattro anni, e ha resisto anche alla partecipazione di Enock al "Grande Fratello Vip". Anzi, Giorgia gli fece visita nella Casa per rincuorare il fidanzato che sentiva molto la sua mancanza. E una volta finita quell'avventura la loro storia è andata avanti in maniera tanto solida quanto spedita. Fino alle nozze di quest'anno e, ora, alla notizia di un nuovo arrivo. Che non farà che cementare ulteriormente il loro legame.