Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e la neosposa Giorgia Migliorati in luna di miele a Santorini.

L’ex gieffino e l’influencer spiritosi e ironici postano siparietti divertenti dalla vacanza in Grecia: lui sempre al telefono per lavoro o a caccia di locali per fare aperitivi, lei sempre in attesa del marito (in perenne ritardo, a detta della mogliettina) oppure accoccolata al suo fianco. Le storie social della coppia sono uno spasso, ma il ricordo delle nozze di pochi giorni fa è romanticissimo.