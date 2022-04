Enock Barwuah e Giorgia Migliorati in vacanza a Capo Verde prima delle nozze

La coppia è partita per un viaggio a Capo Verde e dalle spiagge assolate mandano le loro cartoline social ai fan. Si rilassano al sole e si godono il panorama, ma soprattutto si divertono a punzecchiarsi e prendersi in giro... e ci scappa anche qualche palpatina hot.

Shopping in pasticceria per Miriam Leone

Leggi Anche Il fratello di Mario Balotelli verso le nozze, Enock Barwuah ha chiesto la mano a Giorgia Migliorati

Enock chiacchiera con i follower e racconta della prima giornata trascorsa in spiaggia sotto il sole nel relax più totale. Giorgia invece parla della sua beauty routine e dei trattamenti per essere sempre al top. Si riprendono a vicenda e in coppia scherzano e aizzano i follower dell'uno contro l'altro, in una giocosa sfida su chi è più bravo a fare le foto. In un video insieme, al calciatore sfugge la mano e si lancia in una palpatina sexy sul seno della sua futura moglie.



A gennaio Barwuah si è inginocchiato davanti alla Migliorati e le ha consegnato l’anello tra i fuochi d’artificio e video social. Un momento romanticissimo che ha fatto sognare i follower e gli amici della coppia. Anche

Mario Balotelli

, fratello del futuro sposo, sembra sia rimasto particolarmente colpito e, stando alle voci di corridoio riportate da Chi, anche lui starebbe pensando alle nozze con la sua nuova fiamma.

Potrebbe interessarti anche: