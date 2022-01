Il fratello di Mario Balotelli verso le nozze, Enock Barwuah ha chiesto la mano a Giorgia Migliorati

Una bella festa tra amici, un’atmosfera romantica e distesa, una combriccola di ragazzi riuniti a cena. Ecco l’occasione speciale per Enock Barwuah che ha chiesto alla fidanzata Giorgia Migliorati di sposarlo. Il calciatore, fratello minore di Mario Balotelli, si è in ginocchiato davanti alla sua compagna e le ha dato l’anello tra i fuochi d’artificio e i video social.

Enock Barwuah evidentemente emozionato, ma anche molto felice e sorridente ha faticato ad aprire la scatoletta con il brillocco ma poi è riuscito a chiedere la mano alla sua Giorgia Migliorati che ha risposto sì con un lungo bacio e un tenerissimo abbraccio. In mezzo al prato, circondata dagli amici e con i fuochi d’artificio pronti a scoppiettare, la coppia ha annunciato le nozze.

Tra gli invitati alla festa anche Mario Balotelli. Enock ha esordito dicendo: “Siamo qui per festeggiare il grande ritorno di mio fratello Mario in Nazionale”. Tra le risate e gli applausi del gruppo, SuperMario ha preso il microfono e ha detto: “Vi auguro il meglio, anche se non ci credete… sono felice. No veramente, vi auguro il meglio, ve lo meritate”. Chiara l’ironia del calciatore in tema matrimonio, ma condita da tante battute e divertimento.



Enock Barwuah, che ha vissuto l’esperienza del Grande Fratello Vip e che ora milita in una squadra di calcio in Turchia, ha conosciuto Giorgia Migliorati nell’estate del 2020. Lei ha un centro estetico a Brescia e l’attaccante ha capito subito che era la donna della sua vita. A immortalare la proposta di matrimonio ci hanno pensato gli amici della coppia, l’ex coinquilino Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, emozionati e felici.

