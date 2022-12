Mario Balotelli si sposa? La dolce dedica alla compagna

Pare proprio che la cameriera 24enne sia riuscita nella missione impossibile di far mettere la testa a posto al calciatore. Lui sui social posta una storia con la compagna in bicicletta e la dolce dedica, accompagnata dall'emoji di un anello con diamante, lascia pensare a un matrimonio in vista. Loro non si sbilanciano, ma è certo che l'amore è folle.

Leggi Anche Mario Balotelli presenta sui social la sua nuova fiamma, ecco chi è

L'indizio social

"La vita è fatta di ostacoli, l’importante è superarli assieme e diventare più forti e affiatati di prima. Ti amo per sempre" scrive Mario Balotelli postando le immagini di Francesca Monti in bicicletta con addosso un abito maculato che le lascia scoperta la coscia durante la pedalata. L'emoji del solitario che conclude la dichiarazione romantica ha fatto sussultare i fan del calciatore, che hanno subito pensato a nozze in vista, magari già programmate. Né lui né la ragazza hanno commentato o aggiunto dettagli, ma ormai il tam tam è partito.

La storia d'amore

Mario Balotelli e Francesca Monti stanno insieme da circa un anno e sono poche le volte in cui si sono esposti pubblicamente sui social. Hanno iniziato a dare indizi inequivocabili su una loro frequentazione prima di uscire allo scoperto a marzo con un post di coppia. "L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre" aveva scritto lui pubblicando una foto in cui abbraccia la ragazza. Lei è una cameriera 24enne che lavora in un bar della Riviera Adriatica. Su Instagram ama provocare postando foto in bikini succinti e look audaci. Con la sua innegabile carica di sex appeal ha fatto goal nel cuore di SuperMario, vincendo una partita che tutti avrebbero detto persa in partenza.

Leggi Anche Mario Balotelli e Raffaella Fico riuniti per la prima comunione di Pia



Amori travagliati

La vita sentimentale di Mario Balotelli ha alimentato per anni le pagine di gossip. E' celebre tanto per le sue prodezze calcistiche quanto per le vicende sentimentali travagliate, a partire dalla relazione con Raffaella Fico. Con la ex gieffina si sono amati alla follia, hanno avuto una figlia, Pia, e poi l'idillio è finito e sono volati gli stracci. Da un po' di tempo sembra tornata l'armonia tra loro, che hanno imparato a volersi bene per la serenità della bambina. SuperMario è stato a lungo legato anche a Fanny Neguesha e poi a Clelia, da cui ha avuto il secondogenito Lion (ma anche con lei è finita male). Si è molto parlato anche del suo flirt con Dayane Mello, mai sfociato in una storia seria. Poi la sua vita è cambiata quando ha incontrato Francesca Monti. Lui, che ha sempre dribblato gli impegni sul campo del cuore, ora sembra pronto ad andare all'altare.