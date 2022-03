Mario Balotelli presenta sui social la sua nuova fiamma, ecco chi è

Mario Balotelli va dritto al sodo per presentare ufficialmente ai follower Francesca Monti , la ragazza con cui fa coppia da qualche mese. Posta il loro primo scatto social in cui stringe a sé la ragazza, e le dedica parole dolci. Dopo anni tormentati dal punto di vista sentimentale, il calciatore potrebbe aver finalmente trovato la donna giusta.

Mario e Francesca fanno coppia ormai da mesi. Avevano reso noto il loro legame con storie social inequivocabili ma si erano trattenuti dal posare insieme. Biglietti, fiori e dichiarazioni erano tutto quanto avevano fatto trapelare, poi con un post congiunto sono usciti senza remore allo scoperto.

Della Monti si sa poco. Che sia una bellissima ragazza mora, sensuale e provocante, è sotto gli occhi di tutti sulla sua pagina Instagram, dove posta scatti in bikini o con mise sexy. Ha da poco compiuto 23 anni (lui ne ha 31) ed è lontana dal mondo dello spettacolo: secondo TuttoSport lavorerebbe come cameriera in un locale della Riviera adriatica.

La vita sentimentale di SuperMario è sempre stata a dir poco tormentata. Dal rapporto travagliato con

Raffaella

Fico

Pia

Fanny Neguesha

Mario Lemina

Clelia

Leon

Dayane Mello

è nata la figlia. Poi c'è stata la relazione con(ora felicemente in coppia con). Quindi la storia finita male con, da cui ha avuto il seocndogenitoe il flirt con. Tutti amori vissuti con grande intensità, fatti di grande passione ma anche di grossi momenti di tensione. Ora accanto a Francesca potrebbe aver trovato la serenità che merita.

