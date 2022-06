Mario Balotelli e Raffaella Fico riuniti per la prima comunione di Pia

Mario Balotelli e Raffaella Fico insieme allegri e sorridenti in una giornata di festa, sulla terrazza della Torre Normanna a Napoli per festeggiare la comunione della figlia Pia . I dissapori, le lotte, le accuse... tutto è stato sepolto per un bene più grande e oggi il calciatore e la showgirl sono due genitori splendidi e affiatati, come dimostrano le foto del settimanale "Chi".

Alla festa organizzata in onore di Pia, Raffaella e Mario si sono scambiati chiacchiere e amichevoli e sorrisi. Con lei c'era

, l'imprenditore toscano con cui fa coppia da un anno e che con Balo sembra avere un rapporto rilassato. I due prima si stringono la mano, poi si siedono l'uno accanto all'altro per quattro chiacchiere e una sigaretta. Il calciatore ha partecipato all'evento da solo, senza il suo secondogenito Lion e senza, con cui aveva ufficializzato la relazione qualche tempo fa anche se ora dai rispettivi profili social sono sparite le foto di coppia.

La Fico era stupenda per la comunione della figlia, con un incantevole abito bianco orlato da piume. Tanto lei era chic e sofisticata, quanto Mario era comodo e casual in nero con t-shirt, pantaloni larghi e berretto in testa. Che tra loro le differenze siano abissali si vede anche dalle scelte di stile, per fortuna hanno saputo superale per il bene di Pia che si è potuta godere una giornata indimenticabile insieme a mamma e papà.