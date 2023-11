Enock Barwuah e Giorgia Migliorati, il fratello di Balotelli presto papà: ecco i dettagli della gravidanza

Una festa di famiglia per annunciare il sesso Enock Barwuah e Giorgia Migliorati hanno aspettato qualche giorno prima di spifferare il sesso del nascituro. “Non sappiamo ancora se è un maschio o una femmina, ad oggi lo sanno solo mia mamma e mia sorella che sono andate a ritirare il test, per ora noi sappiamo solo che va tutto bene ed è la cosa più importante” diceva Giorgia annunciando una festa speciale per condividere la gioia della cicogna.

Quando nascerà il figlio di Giorgia Migliorati ed Enock Barwuah?

“Ho registrato la reazione di Enock e quella dei nostri genitori. E’ bello vedere che tutta la famiglia è felice per noi” ha detto un’emozionatissima Giorgia Migliorati che non vede l’ora di tenere tra le braccia il bebè che aspetta dal marito Enock Barwuah. “Il termine è il 13 maggio, è un mese fantastico e poi io con i Toro vado molto d’accordo. Sperò però non ritardi troppo perché con il segno dei Gemelli ho un problema: io sono Scorpione e non vado d’accordo con i Gemelli femmine” ha aggiunto Giorgia che ha mostrato il pancino ai follower.