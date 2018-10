Gb, richiamati 58mila test di gravidanza: danno falsa positività

Hanno gioito alla notizia di diventare mamme, ma non per tutte sarà così. Oltre 58mila test fai-da-te di gravidanza sono stati ritirati dalla distribuzione in Gran Bretagna perché difettosi. A richiamarli dal mercato il produttore cinese Guangzhou Wondfo Biotech: il test dà positività anche se la donna non è incinta. L'allarme si estende anche negli Stati Uniti. Intanto la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (Mrha), agenzia inglese del farmaco, invita a controllare il numero di lotto sulla scatola del prodotto acquistato.