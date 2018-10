Gb: due morti per la tempesta Callum, ancora allarmi inondazioni

Due uomini sono morti in Gran Bretagna per la tempesta Callum. Una delle due vittime è stata travolta a Brighton, sulla costa sud dell'Inghilterra, dal mare agitato e non è stata possibile salvarla malgrado l'intervento della guardia costiera. Il "Met Office", il servizio pubblico britannico di previsioni meteo, ha lanciato undici allarmi inondazioni. Le raffiche di vento, in questi giorni, hanno sfiorato i 120 chilometri all'ora.