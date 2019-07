Gb, Boris Johnson eletto nuovo leader dei Tory: domani sarà nominato premier

Boris Johnson è il nuovo leader dei conservatori britannici . E' questo l'esito della consultazione tra i 160mila membri dei Tory per la successione a Theresa May. Johnson ha ricevuto 92mila preferenze ed ha superato la concorrenza di Jeremy Hunt (47mila voti). Mercoledì sarà nominato premier. Dopo l'elezione, ha scherzato rivolgendosi a chi lo ha votato: "So che ci sarà chi contesterà la saggezza della vostra decisione".

Continuando il suo discorso ai Conservatori, Johnson ha poi ringraziato Hunt, definendolo "un formidabile oppositore" ed ha rivolto un ringraziamento anche a Theresa May. Per quanto riguarda il delicato tema dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, Johnson ha elecanto tre obiettivi da raggiungere: "Attuare la Brexit, unire il Paese, sconfiggere Jeremy Corbyn". Il nuovo leader dei Tory ha quindi ribadito quanto già affermato in precedenza, ovvero di voler portare a termine la Brexit "il 31 ottobre" e ha parlato della necessità di "ridare energia" al Paese e al partito, di essere positivi, assicurando poi di non aver paura "della sfida".