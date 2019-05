addio a Downing Street 24 maggio 2019 12:13 Brexit, Theresa May annuncia la data delle dimissioni: 7 giugno | In lacrime: "Ho servito il Paese che amo" "Rammarico non aver attuato la Brexit, ora spetta al successore. Ho fatto il possibile per convincere i deputati"

La premier britannica Theresa May ha annunciato che si dimetterà il 7 giugno. Stando a quanto riferito da fonti di governo alla Bbc, May dovrebbe anche fissare un calendario per l'avvio delle procedure di nomina del suo successore, probabilmente il prossimo 10 giugno, dopo la visita nel Regno Unito del presidente americano Donald Trump, prevista il 3 giugno. Ha poi concluso in lacrime: "Ho servito il Paese che amo".

"Grande rammarico non aver attuato la Brexit" - "Per me è questione di grande rammarico, e lo resterà sempre, il fatto di non essere stata in grado di portare a termine la Brexit", ha ricordato la May, sottolineando che spetterà ora al nuovo leader il compito di trovare un consenso in grado di portare a termine l'uscita dall'Ue. "Si può fare solo se le parti sono disposte a trovare compromessi. Ho fatto il possibile per convincere i deputati a sostenere quell'accordo ma purtroppo non sono stata capace di farlo. Ho provato a farlo tre volte. Credo sia stato giusto perseverare", ha dichiarato.



Prima di tornare nei suoi uffici di Downing Street, la May si è anche detta orgogliosa di essere stata la seconda leader donna del Regno Unito dopo Margaret Thatcher.

Il crollo arriva alla fine del suo atteso annuncio sulle dimissioni. Theresa May non riesce a trattenere le lacrime, parlando alla nazione davanti Downing Street, quando commossa afferma: servire il Regno Unito come primo ministro è stato "l'onore della mia vita".