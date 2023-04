Orrore in Francia, bambina trovata morta in un sacco della spazzatura

"È stata la polizia a ritrovare il corpo. Hanno tentato di fare dei massaggi cardiaci, ma non c'è stato nulla da fare, purtroppo era troppo tardi", ha dichiarato il primo cittadino.

Il ritrovamento e l'arresto del sospettato

Secondo i media locali, il corpo della vittima è stato rinvenuto in una casa situata a un centinaio di metri dal domicilio del presunto assalitore. Secondo il sindaco, il ragazzo fermato era già "noto alla polizia municipale e certamente alla gendarmeria per fatti legati ad abusi sessuali" su minori. È stato fermato all'interno dello stesso appartamento in cui è stato ritrovato il cadavere della bimba.