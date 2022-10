Parigi, cadavere di studentessa 12 anni ritrovato in un baule

Orrore a Parigi dove il corpo senza vita di una studentessa, di 12 anni, è stato ritrovato venerdì sera in un baule.

La polizia ha arrestato quattro persone. Il baule era nel palazzo in cui viveva la vittima. La scomparsa della ragazza era stata in precedenza denunciata dalla famiglia. Il padre, preoccupato di non vederla tornare da scuola, aveva avvertito la moglie che si era recata in questura.