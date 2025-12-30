Esteri, le notizie che ci ricorderemo del 2025

Il 28 febbraio il presidente Donald Trump aveva incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello studio ovale. L'incontro era iniziato in modo cordiale, degenerando però velocemente. Trump aveva accusato il leader ucraino di ingratitudine e di non volere davvero la pace: "Il suo Paese è in grossi guai - gli aveva detto il presidente Usa - Non state vincendo questa guerra. Avete una dannatamente buona possibilità di uscirne bene, grazie a noi. Dovete essere grati, perché non avete le carte in mano. Siete sepolti. Lì La vostra gente sta morendo". Poi la botta e risposta con toni accesi, in diretta tv.