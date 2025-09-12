Logo Tgcom24
Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni per tentato golpe

"È il primo ex presidente brasiliano a essere condannato per tentato colpo di Stato

di Leonardo Mochi
12 Set 2025 - 12:46
01:30 

Condannato a 27 anni e 3 mesi per aver organizzato un colpo di Stato, fallito per mancanza di appoggio da parte dei vertici militari. Quattro dei cinque giudici della Corte suprema brasiliana hanno ritenuto colpevole l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Il leader della destra radicale era stato accusato di cospirazione golpista nel 2022, dopo la sconfitta elettorale che ha incoronato Lula presidente del Paese. Immediato il commento di Donald Trump che si è detto sorpreso dalla condanna: "E' molto simile a ciò hanno cercato di fare a me". Durissima la reazione del primogenito dell'ex presidente Flavio, già senatore: "La Corte suprema ha condannato un innocente: il verdetto era già scritto". Bolsonaro è attualmente agli arresti domiciliari a Brasilia. 

