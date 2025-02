Ucraina, Trump: "La pace ci sarà presto o non ci sarà affatto" | "Ho molto rispetto per Zelensky" | Starmer: "Serve pace che non premi l'aggressore"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.101. Nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer alla Casa Bianca, Donald Trump ha annunciato che l'accordo di pace "ci sarà molto presto o non ci sarà affatto". Parlando poi di Zelensky, ha contraddetto se stesso passando dall'accusa di "dittatore" di qualche giorno fa alla frase: "Ho molto rispetto per lui". Il premier britannico si è però raccomandato sul fatto che l'intesa sulla tregua "non premi l'aggressore", cioè la Russia. Nel ribadire che Kiev non entrerà nella Nato, il presidente americano ha inoltre assicurato che venerdì firmerà l'accordo sui minerali e le terre rare con Zelensky. Intanto, secondo il Cremlino, i territori occupati in Ucraina sono una parte "indivisibile" della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative. La diplomazia ucraina ha definito "ridicole" le dichiarazioni del Cremlino secondo cui l'annessione dei territori ucraini occupati sarebbe "non negoziabile".