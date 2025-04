Maxi blackout in Spagna e Portogallo: caos per trasporti e Internet, fermi treni e aerei

Un maxi blackout sta lasciando senza corrente e senza Internet migliaia di utenze in Spagna e Portogallo. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo: blocco dei treni e aerei fermi. Sono stati colpiti anche semafori e centri commerciali. A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è fuori servizio. Le autorità spagnole hanno raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il problema. Il blackout ha colpito anche la zona della Francia vicino al confine spagnolo. Tra le città colpite, dice l'Independent, c'è quella di Perpignan, nel sud della Francia.