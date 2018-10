Cyberattacco, Mosca convoca l'ambasciatrice olandese

L'ambasciatrice olandese in Russia, Renee Jones-Bos, è stata convocata al ministero degli Esteri di Mosca per le accuse di attacchi hacker che i Paesi Bassi muovono alla Russia. L'Olanda punta il dito, in particolare, contro i servizi militari russi (Gru), ritenuti colpevoli di aver tentato di sferrare un attacco cibernetico contro l'Opac, l'ente internazionale per la proibizione delle armi chimiche.