Covid, Ue: "Numeri in aumento, vaccinarsi il più possibile"

IPA

"Il messaggio principale dalla piattaforma scientifica dell'Ue sul Covid è che i numeri dei casi aumentano ogni giorno". Lo scrive su Twitter il commissario alla Salute dell'Unione europea, Stella Kyriakides. "La piena vaccinazione per il maggior numero dei cittadini possibile resta il miglior strumento per affrontare le varianti - aggiunge -. Invito i cittadini a fidarsi della scienza e farsi vaccinare, per proteggerci a vicenda".