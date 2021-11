Covid, picco di vittime in Corea del Sud: governo verso nuove misure

Nuovo picco di vittime di Covid in Corea del Sud nelle ultime 24 ore. Il governo di Seul ha anticipato che lunedì saranno annunciate nuove misure. Lo riporta l'agenzia di stampa locale Yonhap. Sono 4.068 i nuovi casi di Covid e 52 le vittime, secondo l'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). I pazienti ricoverati in condizioni gravi sono 634, mai così tanti da gennaio 2020.