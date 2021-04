Covid, la metà degli americani ha ricevuto almeno una dose di vaccino

Ansa

La metà degli adulti americani ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, secondo i dati dell'agenzia federale Usa per la protezione della salute. Il 50,4% degli ultra 18enni sono parzialmente immunizzati e il 32% sono interamente vaccinati, una cifra che sale al 65,9% per gli ultra 65enni. In totale oltre 131,2 milioni di americani che hanno ricevuto almeno un'inoculazione negli Stati Uniti.