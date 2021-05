Covid, i vaccini hanno creato 9 nuovi miliardari

I profitti dei vaccini anti-Covid hanno creato almeno nove neomiliardari: è la stima del gruppo "The People's Vaccine Alliance", una rete di organizzazioni che si battono per l'abolizione dei brevetti sui sieri. "Hanno una ricchezza netta combinata di 15,8 miliardi di euro, abbastanza per vaccinare 1,3 volte tutte le persone nei Paesi a basso reddito". In testa alla lista ci sono l'a.d. Moderna, Stephane Bancel, e quello BioNTech, Ugur Sahin.