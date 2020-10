Coronavirus, Oms: "Record di nuovi casi, la metà in Europa"

Ansa

E' record di nuovi casi di coronavirus nel mondo per il terzo giorno consecutivo. Lo riferisce l'Oms, secondo cui sono stati 465.319 i contagi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. In totale sono 42,3 milioni i casi nel mondo e quasi 1,15 milioni i decessi. Quasi la metà delle nuove infezioni sono state segnalate in Europa, che ha registrato un record di 221.898 casi in un giorno.