Corea del Nord, Pompeo lascia il Giappone e vola da Kim Jong-un

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha lasciato il Giappone alla volta di Pyongyang, dove incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong-un per trattare la denuclearizzazione del Paese. La visita chiude la prima missione di Pompeo in Asia finalizzata a rafforzare il coordinamento con gli alleati Giappone e Corea del Sud per convincere il Nord a rinunciare alle ambizioni nucleari.