Clima, Draghi: "Agire subito, emergenza di entità uguale al Covid"

Ansa

L'azione per fronteggiare il cambiamento climatico deve essere "immediata, rapida e su larga scala", perché "è vero che stiamo ancora lottando contro la pandemia, ma questa è un'emergenza di uguale entità". Lo ha detto Mario Draghi alla tavola rotonda sul clima che si svolge a New York. "L'Italia farà la sua parte", ha assicurato il premier, che è pronto ad annunciare un nuovo impegno economico per il clima nelle prossime settimane.