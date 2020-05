Canton Ticino: uccide ex moglie, l'uomo con lei e poi si suicida

Ha ucciso l'ex moglie e l'uomo con il quale la donna era in compagnia in un ristorante e poi si è tolto la vita: è accaduto a Giubiasco nel Canton Ticino nella zona di Bellinzona (Svizzera). Ad aprire il fuoco è stato un 64enne, ex agente della Polizia cantonale domiciliato nel Locarnese e in pensione da alcuni mesi. L'ipotesi prevalente è quella di un omicidio di natura passionale.