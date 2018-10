Brasile, Bolsonaro: "Sono un ammiratore di Trump"

Jair Bolsonaro, il candidato favorito al secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, si è dichiarato "ammiratore" del presidente Donald Trump. "Non sono di estrema destra. Indicatemi un solo mio atto che è di estrema destra. Ho parlato della questione della migrazione perché non possiamo avere un Paese con frontiere aperte. Sono un ammiratore del presidente Trump. Lui vuole che gli Usa siano grandi e io voglio un grande Brasile".