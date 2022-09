Blinken (Usa): "Mosca non vuole la diplomazia, guerra sarà forse lunga"

"In questo momento non vediamo la volontà della Russia di riprendere la strada della diplomazia".

Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, al quartiere generale della Nato a Bruxelles. Si deve "aumentare la pressione sulla Russia e assicurare che l'Ucraina sia in una posizione più forte quando inizieranno i negoziati. Ma il conflitto può durare a lungo, la Russia ha molte risorse", ha poi precisato sottolineando come "le forze di Kiev stiano compiendo progressi tangibili, a Kherson come a Kharkiv".