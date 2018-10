Apple scrive al Congresso Usa: "Nessun chip cinese nei server"

Apple scrive al Congresso americano negando le indiscrezioni riportate da "Bloomberg BusinessWeek", che nei giorni scorsi ha parlato di chip cinesi nei server di 30 società americane, inclusa quella di Cupertino. "Non abbiamo mai rinvenuto chip maligni in nessuno dei nostri server. Non abbiamo mai allertato l'Fbi per eventuali timori legati alla sicurezza come quelli descritti nell'articolo" scrive Apple alle commissioni di Camera e Senato.