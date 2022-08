Apple ai dipendenti: rientro in ufficio 3 giorni a settimana

Apple chiede ai dipendenti di tornare in ufficio almeno tre giorni alla settimana a partire dal 5 settembre.

In una comunicazione, l'amministratore delegato Tim Cook spiega che il rientro aiuta a preservare la "collaborazione di persona che è essenziale per la nostra cultura". In particolare ai lavoratori è stato chiesto di tornare martedì e giovedì più un altro giorno scelto insieme ai manager.