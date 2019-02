Albania, opposizione in piazza: assalto alla sede del governo

Alta tensione a Tirana, in Albania, per le manifestazioni di protesta contro il governo. Molti oppositori sono scesi in piazza per chiedere "un esecutivo transitorio che prepari libere elezioni anticipate che rispettino gli standard internazionali". Un gruppo di contestatori ha assalito il palazzo di governo tentando di sfondare l'entrata principale, ma è stato respinto dalle forze della Guardia Repubblicana, che ha lanciato lacrimogeni sulla folla.