Afghanistan, Usa-talebani concordano "riduzione violenza" da sabato

Da sabato per una settimana in Afghanistan entrerà in vigore una "riduzione della violenza", frutto dei duri negoziati in Qatar fra i talebani afghani e gli Stati Uniti. Lo annuncia il governo di Kabul. Se la riduzione della violenza (qualcosa di meno di una tregua vera e propria) diventerà effettiva, dovrebbe aprire le porte a un accordo per un ritiro delle truppe Usa dal territorio afghano in cambio di "garanzie sulla sicurezza" da parte dei talebani.