Fortnite: Capitolo 2, alla scoperta di tutte le novità e i segreti

Con l’arrivo del secondo capitolo, Fortnite si è dotato di un’isola (quasi) del tutto nuova e di nuove, interessanti caratteristiche. Le abbiamo riunite in questo articolo per voi: leggetele, poi andate di corsa a fare pratica!

Motoscafo

Questi veicoli acquatici sono una novità assai gradita, in grado di trasportare fino a quattro giocatori. Cercateli presso i porti o le spiagge sparse lungo la mappa!

Casse speciali

I forzieri, nel Capitolo 2, compaiono sulla mappa più di rado rispetto al passato. Per compensare, sono state inserite delle nuove casse speciali.

Canne da pesca

Si tratta di un nuovo oggetto di bassa rarità, necessario per avere accesso al mini-gioco della pesca. Potete trovarle per terra, nelle ceste e nei forzieri: cercate di non farvele scappare, perché sotto l’acqua si possono trovare oggetti molto interessanti.

I migliori punti dove pescare

Si può provare a pescare pressochè ovunque ci sia dell’acqua, ma i punti più fruttuosi sono quelli contrassegnati dalla presenza di pesci.

Pompe di benzina

Adesso è possibile far saltare in aria le pompe di benzina con le proprie armi da fuoco: molto utile per sbarazzarvi di avversari un po’ troppo distratti.

Ricarica di scudi gratuita

Se vi immergerete per un po’ nell’acqua stranamente luminosa del Pantano Palpitante, il vostro scudo comincerà a rigenerarsi lentamente. Questo fa della suddetta area un ottimo luogo di partenza, in grado di garantirvi un buon extra a inizio partita!

Ventole dei Foschi fumaioli

I due reattori della fabbrica dei Foschi fumaioli hanno delle enormi ventole, che muovono l’aria verso l’alto - in maniera simile al Vulcano della precedente isola. Sfruttatele per guadagnare altezza e poi planare verso altri punti della mappa.



Trasportare altri giocatori

Con questo aggiornamento, potrete trasportare sulle vostre spalle i giocatori atterrati. Manovra utilissima per portare i compagni di squadra in un posto sicuro, per poi curarli... ma potete anche sfruttare questa meccanica per rendere un inferno gli ultimi momenti di vita di un avversario.

Nascondersi

Si tratta di un’altra meccanica del tutto nuova, che permette ai giocatori di nascondersi in determinati punti - come barili, pagliai o cassonetti - sparendo completamente dalla vista dei nemici.

