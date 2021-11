Torna IVIPRO Days, l'evento videoludico dedicato alla promozione del patrimonio culturale italiano

Dopo l'ottima accoglienza della scorsa edizione, tenutasi online per fronteggiare l'emergenza Covid-19, gli IVIPRO Days si preparano al ritorno con una quattro giorni ricca di incontri e ospiti speciali. L'obiettivo è ancora una volta quello di promuovere il territorio e il patrimonio culturale attraverso i videogiochi , e nel farlo l'associazione Italian Videogame Program (IVIPRO) ha pensato di coinvolgere una serie di ospiti d'eccezione come gli sviluppatori João Brant (di Long Hat House) e Yoan Fanise (DigixArt) attraverso nove incontri virtuali.

Previsto dal 25 al 27 novembre sui canali ufficiali di IVIPRO, l'evento può essere seguito gratuitamente in diretta e consente di interagire con gli ospiti nazionali e internazionali al fine di confrontarsi in tempo reale, scoprendo di più sull'industria dei videogiochi e sull'uso di questo medium per promuovere il proprio territorio. Per l'edizione 2021, IVIPRO Days si pone l'obiettivo di divulgare e sensibilizzare utenti e aspiranti sviluppatori, condividendo esperienze e pratiche utili degli addetti ai lavori e di coloro che, attraverso questo settore, sono riusciti a valorizzare la propria terra.

Quest'anno, il programma è particolarmente ricco: il 25 novembre si partirà con What-if? Quando giocare innesca cambiamento, panel in cui Ilaria Mariani del Politecnico di Milano illustrerà come videogiochi basati su una location realmente esistente possono affrontare tematiche quali cambiamento e innovazione sociale; a seguire, la roundtable L'Italia nei videogiochi: esperienze a confronto tra applied game, interactive cinema e VR vedrà il confronto tra Ivan Blečić (Università di Cagliari), Marco Cozza (3D Research), Massimo Deriu (CRS4) e Silvia Faccin (Fondazione Tesoro del Duomo Vercelli); la lecture tenuta da Yoan Fanise, fondatore di DigixArt, approfondirà il percorso dell'autore da Valiant Hearts al più recente Road 96 toccando tematiche come storia e politica all'interno dei videogiochi.

Il 26 novembre ci sarà spazio per la lecture dell'avvocato Raffaella Pellegrino sulle regole necessarie per la riproduzione digitale di beni culturali all'interno dei videogiochi, mentre il duo composto da Alessandro Monopoli e Simone Tagliaferri (Dreampainters) ci porterà in Valle d'Aosta per farci scoprire Nascence, avventura horror in fase di produzione che sarà ambientata nel medesimo universo narrativo del videogame Anna. Lo stesso giorno, João Brant di Long Hat House ci parlerà di Dandara e di come realizzare videogiochi significativi in un mondo "saturato", raccontando le fonti d'ispirazione per la realizzazione del titolo indipendente che attinge dalla storia della leggendaria eroina Dandara dos Palmares e la sua lotta contro lo schiavismo nel XVII secolo.

Il 27 novembre, infine, toccherà alla lecture di Kristian Volsing (Victoria and Albert Museum), che approfondirà l'esperienza del celebre museo inglese con i videogiochi, mentre il team Enchiridion composto da Francesca Montanino, Matteo Sintucci e Mauro Parrinello parlerà del progetto sperimentale Shakespeare Showdown - With a Kiss I Die, che tenta di unire il mondo dei videogiochi a quello del teatro.

Oltre agli incontri virtuali, l'edizione 2021 di IVIPRO Days offrirà un omaggio al Bel paese attraverso le illustrazioni: con il progetto Cartoline dall'Italia, realizzato dalla 2D Artist Miriam Anconelli, sarà possibile partire per un viaggio illustrato tra le meraviglie del nostro territorio, mentre grazie alla virtual exhibition A Painter's Tale: A Work Diary scopriremo com'è nato il videogioco ambientato a Curon attraverso testi e immagini.

