Cinque anni di PlayStation 5, Sony supera 84,2 milioni di console vendute

Sul fronte software, il recente gioco d'azione Ghost of Yotei ha superato i 3,3 milioni di copie, mentre crescono i ricavi dai videogiochi live service: titoli del calibro di Helldivers 2 e MLB The Show 25 hanno pesato per oltre il 40% delle entrate software "first party", con Helldivers 2 che ha fatto registrare un ulteriore momento positivo anche grazie all'uscita su Xbox avvenuta lo scorso agosto. Molto più complicata la situazione di Destiny 2 e Bungie, entrambi sotto le aspettative: Sony ha rivisto al ribasso le previsioni e ha registrato svalutazioni su parte degli asset dello studio. La direttrice finanziaria del gruppo prevede comunque il lancio di Marathon, il prossimo progetto della software house, entro la fine di marzo 2026.