Marathon: Bungie ci riprova, nuovo test chiuso per lo sparatutto

Sul fronte amministrativo, Sony (che, dopo un affare da 3,6 miliardi di dollari, ha acquisito Bungie qualche anno fa) ha fatto sapere di attendersi il lancio entro marzo 2026 e di voler integrare più strettamente lo studio all'interno della scuderia PlayStation Studios. Alla domanda su una possibile cancellazione, la direttrice finanziaria Lin Tao ha escluso questa ipotesi: "Stiamo risolvendo i problemi, riteniamo che l'uscita ci sarà".