Destiny 2 incontra Star Wars con I Ribelli, la nuova espansione dello sparatutto

L'espansione, che uscirà il 2 dicembre su tutte le piattaforme e rientra nei contenuti del pacchetto "Anno della Profezia", includerà una nuova modalità chiamata "Frontiera senza legge" che prevede incarichi ad alto rischio come contrabbando, taglie e sabotaggi, affrontabili in solitaria o in squadra su tre pianeti e sei mappe. Questa modalità sarà impreziosita dalla funzione Invasione, simile a quella già vista in una modalità ormai "abbandonata" come Azzardo, che permetterà ad altri Guardiani di "invadere" la partita altrui per aumentare rischi e ricompense.