PlayStation Portal accoglie i videogiochi in streaming, tutte le novità

PlayStation Portal riceve anche una schermata principale ridisegnata con tre nuove sezioni (riproduzione remota, cloud e ricerca) e una serie di miglioramenti mirati all'esperienza d'uso: l'audio 3D nei giochi supportati con periferiche compatibili, il blocco con codice per proteggere il dispositivo, un pannello che mostra in tempo reale lo stato della connessione, gli acquisti di oggetti digitali senza interrompere la sessione di gioco e opzioni di accessibilità pensate per lo streaming, tra cui il lettore schermo e la possibilità di impostare un carattere più grande per i testi.