PlayStation Portal accoglie i videogiochi in streaming, tutte le novità

PlayStation Portal: ecco come cambia la periferica di Sony
© Ufficio stampa
Il dispositivo di Sony permette di giocare ai titoli PlayStation da remoto o via streaming: tante nuove funzioni con l'ultimo aggiornamento della "console"
PlayStation Portal completa la sua trasformazione in chiave cloud: dopo un anno di test, lo streaming nel cloud fa il suo debutto sul dispositivo portatile di Sony per gli abbonati a PlayStation Plus Premium. La novità non riguarda solo i titoli inclusi nei cataloghi in abbonamento: Portal permetterà di avviare in streaming anche una selezione dei propri videogiochi digitali senza passare dalla console di casa.
Sony indica che sono ben 2.793 i videogiochi presenti su PlayStation Store già abilitati allo streaming: ciò permetterà a chi possiede tali titoli di avviarli via cloud direttamente su PlayStation Portal senza più doversi collegare via remoto alla PS5 di casa. A questi si sommano anche 196 titoli dal catalogo di gioco di PlayStation Plus, 107 dal catalogo di "classici" e 75 videogiochi free-to-play.
PlayStation Portal riceve anche una schermata principale ridisegnata con tre nuove sezioni (riproduzione remota, cloud e ricerca) e una serie di miglioramenti mirati all'esperienza d'uso: l'audio 3D nei giochi supportati con periferiche compatibili, il blocco con codice per proteggere il dispositivo, un pannello che mostra in tempo reale lo stato della connessione, gli acquisti di oggetti digitali senza interrompere la sessione di gioco e opzioni di accessibilità pensate per lo streaming, tra cui il lettore schermo e la possibilità di impostare un carattere più grande per i testi.
La funzione di invito alle partite online, invece, arriverà direttamente nel menu rapido, così l'ingresso nelle schermate di attesa condivise è immediato. Sul piano pratico, l'aggiornamento significa poter giocare mentre un familiare usa la console per guardare un film o mentre un amico accede alla PlayStation 5 della propria abitazione con un account diverso, purché la rete Wi-Fi sia abbastanza performante da supportare il gioco in streaming.
L'aggiornamento, che sarà disponibile nelle prossime ore sul suolo del Bel paese, promette di portare l'ecosistema di PS5 ovunque ci sia una buona connessione, trasformando Portal da un "costoso accessorio" a una periferica ottimale per entrare nel mondo PlayStation.