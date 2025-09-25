Ghost of Yotei, la vendetta di Atsu nella nuova esclusiva PlayStation

Vuoi perché i temi, gli scenari e le atmosfere (nonostante i due giochi siano ambientati in punti diversi del Giappone) e la struttura narrativa sono per certi versi molto simili, vuoi soprattutto perché la scelta di affrontare i Sei di Yotei in modo più o meno libero e la possibilità di rivivere il passato di Atsu (in questo caso, in modo certamente più originale, divertente ed evocativo rispetto a Shadows) sono elementi che rendono giocoforza l'ultimo arrivato "meno originale" di chi c'è stato prima. E sebbene Ghost of Yotei abbia dalla sua una direzione artistica molto più ispirata, uno stile dell'interfaccia ed elementi di gioco più raffinato, una colonna sonora più affascinante e un'enfasi particolare sulla regia (con omaggi evidenti, ancora una volta, al cinema di Kurosawa (ma non solo) e sulla musica, il rischio di sembrare "già visto" è alto.